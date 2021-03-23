Новости Одессы и Одесской области

«Утро началось не с кофе»: первый день локдауна в Одессе ознаменовался очередями на остановках (фото)

«Утро началось не с кофе»: первый день локдауна в Одессе ознаменовался очередями на остановках (фото)

Утро вторника, 23 марта, в Одессе началось с огромных очередей на остановках общественного транспорта. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Причиной тому стали ограничения «красной» карантинной зоны, которые начали действовать в регионе с сегодняшнего дня. И теперь водители маршруток и электротранспорта пускают в салон ограниченное количество пассажиров.

Теперь одесситам приходится подолгу стоять на остановках в ожидании своей очереди, и многие опаздывают на работу. Людям приходится пропускать по несколько трамваев и троллейбусов, чтобы попасть на свободное сиденье.

Наиболее сложная ситуация на поселке Котовского.

«Утро в «красной» зоне начинается не с кофе», – констатируют горожане.

Также сообщается, что в городе уже орудуют контролеры от «Горэлектротранса», которые не пускают людей в салоны, если там нет свободных сидячих мест.

локдаун в Одессе, трамвай

локдаун в Одессе, троллейбус

Между тем, как сообщают одесситы в соцсетях, пока трамваи и троллейбусы берут только сидячих пассажиров, водители маршруток не спешат поступать так же и традиционно «забивают» на карантинные запреты.

локдаун в Одессе, маршрутка

Напомним, с сегодняшнего дня, 23 марта, на территории Одессы устанавливается «красный уровень» эпидемической опасности.

Читайте также: Одесская маршрутка: как горожане соблюдают масочный режим (фото).

Фото: Телеграм-каналы УСИ и 8 News

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить