«Утро началось не с кофе»: первый день локдауна в Одессе ознаменовался очередями на остановках (фото)

Утро вторника, 23 марта, в Одессе началось с огромных очередей на остановках общественного транспорта. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Причиной тому стали ограничения «красной» карантинной зоны, которые начали действовать в регионе с сегодняшнего дня. И теперь водители маршруток и электротранспорта пускают в салон ограниченное количество пассажиров.

Теперь одесситам приходится подолгу стоять на остановках в ожидании своей очереди, и многие опаздывают на работу. Людям приходится пропускать по несколько трамваев и троллейбусов, чтобы попасть на свободное сиденье.

Наиболее сложная ситуация на поселке Котовского.

«Утро в «красной» зоне начинается не с кофе», – констатируют горожане.

Также сообщается, что в городе уже орудуют контролеры от «Горэлектротранса», которые не пускают людей в салоны, если там нет свободных сидячих мест.

Между тем, как сообщают одесситы в соцсетях, пока трамваи и троллейбусы берут только сидячих пассажиров, водители маршруток не спешат поступать так же и традиционно «забивают» на карантинные запреты.

Напомним, с сегодняшнего дня, 23 марта, на территории Одессы устанавливается «красный уровень» эпидемической опасности.

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Фото: Телеграм-каналы УСИ и 8 News