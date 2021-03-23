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Одесса вошла в «красную» зону: что можно, а что нельзя? (видео)

Одесса вошла в «красную» зону: что можно, а что нельзя? (видео)

С сегодняшнего дня, 23 марта, на территории Одессы устанавливается «красный уровень» эпидемической опасности.
Такое решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Как прокомментировал секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский, в городе будут работать:

  • продовольственные магазины;
  • АЗС и СТО;
  • аптеки;
  • зоомагазины и ветеринарные клиники;
  • салонам красоты и парикмахерским (по предварительной записи);
  • финансовые учреждения;
  • заведения общественного питания (по адресной доставке и на вынос);
  • операторы почтовой связи.

Что касается работы общественного транспорта, то с 23 марта перевозка пассажиров разрешена только на сидячих местах.

Одесситам также напомнили, что на время действия ограничений «красной» зоны, обязательным является ношение масок в общественных местах и заведениях и в общественном транспорте.


Как сообщала «Одесская жизнь», на утро вторника, 23 марта 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 1 122 новых случаев заражения коронавирусом, что на 377 случаев больше, чем сутками ранее.

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