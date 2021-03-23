Одесский Новый базар: даже Кисе с Осей не весело (фото)

Очередной локдаун в Одессе, и мы помчались на Новый базар изучать ситуацию.

Собственно, не так-то это и просто: в период локдауна запрещено ведь работать непродовольственным рынкам, а если рынок «разноплановый»?

Вопрос на старейшем Новом базаре раньше решался четко: в период строгого карантина работают только магазины-ларьки-лотки с продуктами питания и бытовой химией. Что сейчас?

У входа стоит охранник, проверяющий масочный режим. Тут же — столик с антисептиком. Народ привычно надевает маску у входа, чтобы потом ее быстренько снять (опустить пониже, чтобы спокойно дышать, положить в карман и т.д.).

На сегодняшний день на Новом базаре работают все магазины-ларьки. Можно даже выпить кофе. Как пояснила мне предприниматель, торгующая обувью, это только сегодня: с завтрашнего дня «все будет очень строго». То есть, на рынке будут торговать только продуктами и бытовой химией. Она же высказала печальный вывод: придется закрываться вообще или попытаться «перепрофилироваться».

Многие магазины и лотки на Новом закрылись уже сегодня. На некоторых вывешены объявления о том, что можно сделать заказ по телефону или через Вайбер.

Новый базар снова выглядит пустынным. Даже «прописавшиеся» недавно в мясо-молочном корпусе Остап Ибрагимович и Ипполит Матвеевич выглядят как-то не очень весело. Как удалось узнать, их хотели облачить в маски, но потом передумали: оказывается, одесситы стали «нервенно» реагировать на эту «шутку юмора».

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Фото: Мария Котова