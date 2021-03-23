Глава Одесской ОГА рассказал об ограничениях «красной» зоны (видео)

В Одесской области сложилась чрезвычайно тревожная ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий в своем срочном видеообращении к жителям региона.

По словам главы ОГА, на сегодняшний день уровень заболеваемости COVID-19 «превратился в настоящее цунами», а смертность от коронавируса составляет 68 человек на 100 тысяч населения. И если ранее в области регистрировали по 500 новых случаев за сутки, то сейчас их уже около тысячи.

Гриневецкий полагает, что к такой критической ситуации привели равнодушие и безответственность населения, а именно:

несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19;

несвоевременное обращение больных за медицинской помощью;

самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах;

ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах;

полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте.

В итоге с сегодняшнего дня, 23 марта, на территории Одесской области вводится «красный» уровень эпидемиологической опасности.

В этот период ограничивается:

прием посетителей в заведениях общественного питания;

работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;

работа учреждений культуры;

проведение массовых мероприятий;

спортивные матчи со зрителями;

посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Разрешено:

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров на внутриобластных автобусных маршрутах в пределах Одесской области;

осуществление железнодорожных перевозок пассажиров в пределах Одесской области.

Кроме того, Гриневецкий поручил правоохранительным органам принимать жесткие меры к нарушителям карантинного режима.

«Если вас не пугает страшная статистика, по количеству больных и умерших, то пообщайтесь с теми, кто перенес эту страшную болезнь. Возможно, их жизненная ситуация станет для вас примером, и каждый поймет, насколько важно соблюдать правила выживания в этой сложной ситуации. Не игнорируйте это предупреждение. Ваша жизнь – в ваших руках!» – призывает глава Одесской ОГА.

Ранее в мэрии Одессы проинформировали об ограничениях «красной» зоны, введенных в городе со вторника, 23 марта.