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Глава Одесской ОГА рассказал об ограничениях «красной» зоны (видео)

Глава Одесской ОГА рассказал об ограничениях «красной» зоны (видео)

В Одесской области сложилась чрезвычайно тревожная ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий в своем срочном видеообращении к жителям региона.

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По словам главы ОГА, на сегодняшний день уровень заболеваемости COVID-19 «превратился в настоящее цунами», а смертность от коронавируса составляет 68 человек на 100 тысяч населения. И если ранее в области регистрировали по 500 новых случаев за сутки, то сейчас их уже около тысячи.

Гриневецкий полагает, что к такой критической ситуации привели равнодушие и безответственность населения, а именно:

  • несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19;
  • несвоевременное обращение больных за медицинской помощью;
  • самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах;
  • ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах;
  • полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте.

 

В итоге с сегодняшнего дня, 23 марта, на территории Одесской области вводится «красный» уровень эпидемиологической опасности.

В этот период ограничивается:

  • прием посетителей в заведениях общественного питания;
  • работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
  • работа учреждений культуры;
  • проведение массовых мероприятий;
  • спортивные матчи со зрителями;
  • посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Разрешено:

  • осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров на внутриобластных автобусных маршрутах в пределах Одесской области;
  • осуществление железнодорожных перевозок пассажиров в пределах Одесской области.

Кроме того, Гриневецкий поручил правоохранительным органам принимать жесткие меры к нарушителям карантинного режима.

«Если вас не пугает страшная статистика, по количеству больных и умерших, то пообщайтесь с теми, кто перенес эту страшную болезнь. Возможно, их жизненная ситуация станет для вас примером, и каждый поймет, насколько важно соблюдать правила выживания в этой сложной ситуации. Не игнорируйте это предупреждение. Ваша жизнь – в ваших руках!» – призывает глава Одесской ОГА.

Ранее в мэрии Одессы проинформировали об ограничениях «красной» зоны, введенных в городе со вторника, 23 марта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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