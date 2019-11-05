Одеська область у лідерах серед регіонів України за кількістю грабежів

Серед регіонів України в розрахунку кількості вчинених злочинів на 100 тисяч населення Одещина у лідерах – 40 грабежів.

Про це повідомляє Голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.

– Оприлюднена статистика про безпекову ситуацію в Європейських державах за даними Eurostat: у розрахунку на 100 тис. населення найвищий рівень пограбувань у цьому році спостерігається у Бельгії (167), Франції (150), Іспанії (144), Великобританії (132), а найнижчий – в Естонії і Чехії (по 15), Кіпрі (14), Словенії (12), Словаччині та Угорщині (по 9), – повідомив Князєв.

Так, у 2017 році у розрахунку на 100 тис. населення в Україні вчинено 42 пограбування. У 2018 цей показник зменшився до 32, а станом 10 місяців 2019 року становить 23 заяви.

Відтак, у порівнянні з європейськими країнами Україна в “безпековому ланцюжку” знаходиться поряд із такими країнами як Латвія (31), Данія (36), Литва (38), Греція (40), Мальта (44), Ірландія (46), Нідерланди та Німеччина (по 47). Також Князєв представив статистику по регіонах України. У розрахунку кількості вчинених злочинів на 100 тис. населення найменше грабежів спостерігається у Тернопільській (10), Івано-Франківській (8), Донецькій (6), Чернівецькій (5) та Луганській областях (3). Лідером невтішної статистики стала столиця (57 грабежів). Також найменш сприятливими для вечірніх прогулянок є Дніпропетровська (46), Одеська (40), Харківська (32), Миколаївська (31), Кіровоградська (29) області. Парадокс низького рівня злочинності у прифронтових Донецькій та Луганській областях пояснюється як численною присутністю там поліцейських, нацгвардійців та військових, так і відсутністю даних про реальну кількість населення. Фото: zib.com.ua