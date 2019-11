Виглядає моторошно: журналіст показав, як сплять космонавти у невагомості (відео)

Відеоролик був відзнятий на американському кораблі Space Shuttle. У кадрі показано, як сплять 5 космонавтів. Руки у деяких витягнуті вперед, одні сплять лежачи, інші ж стоячи. Однак кожен з них спить у спеціальному костюмі, який притримує людське тіло у невагомості.

Як зазначив сам журналіст:

– Я ніколи раніше не бачив астронавтів, що сплять у космосі. Це набагато моторошніше, ніж я уявляв.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.

It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti

— Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) October 31, 2019