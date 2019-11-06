Отключение света в Одессе 6 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 408 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-я Садовая улица 1, 3, 4, 5, 6, 18, 52, 52А, 1А, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Академика Глушко проспект 15Б, 15, 15А, 32, 13/1, 13

Академика Королёва улица 72

Балковская улица 128, 130

Василия Стуса улица 2а, 3в, 4, 2в, 6, 11, 12, 11-А, 12-А, 10

Георгія Гамова сквер 13, 15, 17, 19

Дача Ковалевского улица 142, 103/2, 9, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 144, 5 лінія, 270, 9 Лінія, 7, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 144/5, 144/3, 144/6, 144/1, 12 Лінія, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 132, 6/196, 135, 153/13, 10 Лінія, 193, 182, 186, 142 лінія12, 250, 8 лінія, 5, 231, 3, 227, 18, 6 лінія, 6, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 191

Дворянская улица 15, 13/15, 13, 15А, 15б, 15 А

Заньковецкой улица 10, 11, 12, 14

Коблевская улица 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 38б, 41а, 38а, 46

Льва Толстого улица 4, 6, 10, 14Г, 7, 12, 14

Мельницкая улица 43, 37а, 49, 51, 47, 35, 39а, 37, 39, 45, 35б, 35а

Нежинская улица 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 79

Новикова улица 3, 9, 10, 2А/63, 2а41, 2А33, 13, 13А, 41а, 2А, 18, 40, 46, 10/1

Новосельского улица 73, 75, 79, 81, 85

Овидиопольская дорога Полностью

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/3, 1/1, 207, 1/7, 1/33165, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Садовая улица 16

Соборная площадь 10, 12, 14

Софиевская улица 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 5б, 13, 7а, 14

Спиридоновская улица 6, 7, 8, 9, 10

Строганова улица 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21А, 16А, 21/1, 21/3, 26Б, 37А, 21/2, 35А, 12А, 35Б, 26в, 21В, 21, 26А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 141, 262

Тираспольская улица 4.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Авдеева-Черноморского улица 149г, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 149а, 157/4, 157/, 122/3, 147а, 157/1, 145а, 122в, 157/7, 147б, 147б2, 122а, 159А, 151, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165

Краснова улица 11А, 11, 13, 15, 17

Луганская улица 14Б

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.

Фото: khmelnytsky.com.ua