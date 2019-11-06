Отключение света в Одессе 6 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 408 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 3-я Садовая улица 1, 3, 4, 5, 6, 18, 52, 52А, 1А, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Академика Глушко проспект 15Б, 15, 15А, 32, 13/1, 13
- Академика Королёва улица 72
- Балковская улица 128, 130
- Василия Стуса улица 2а, 3в, 4, 2в, 6, 11, 12, 11-А, 12-А, 10
- Георгія Гамова сквер 13, 15, 17, 19
- Дача Ковалевского улица 142, 103/2, 9, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 144, 5 лінія, 270, 9 Лінія, 7, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 144/5, 144/3, 144/6, 144/1, 12 Лінія, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 132, 6/196, 135, 153/13, 10 Лінія, 193, 182, 186, 142 лінія12, 250, 8 лінія, 5, 231, 3, 227, 18, 6 лінія, 6, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 191
- Дворянская улица 15, 13/15, 13, 15А, 15б, 15 А
- Заньковецкой улица 10, 11, 12, 14
- Коблевская улица 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 38б, 41а, 38а, 46
- Льва Толстого улица 4, 6, 10, 14Г, 7, 12, 14
- Мельницкая улица 43, 37а, 49, 51, 47, 35, 39а, 37, 39, 45, 35б, 35а
- Нежинская улица 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 79
- Новикова улица 3, 9, 10, 2А/63, 2а41, 2А33, 13, 13А, 41а, 2А, 18, 40, 46, 10/1
- Новосельского улица 73, 75, 79, 81, 85
- Овидиопольская дорога Полностью
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/3, 1/1, 207, 1/7, 1/33165, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Садовая улица 16
- Соборная площадь 10, 12, 14
- Софиевская улица 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 5б, 13, 7а, 14
- Спиридоновская улица 6, 7, 8, 9, 10
- Строганова улица 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21А, 16А, 21/1, 21/3, 26Б, 37А, 21/2, 35А, 12А, 35Б, 26в, 21В, 21, 26А, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 141, 262
- Тираспольская улица 4.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Авдеева-Черноморского улица 149г, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 149а, 157/4, 157/, 122/3, 147а, 157/1, 145а, 122в, 157/7, 147б, 147б2, 122а, 159А, 151, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165
- Краснова улица 11А, 11, 13, 15, 17
- Луганская улица 14Б
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.
Фото: khmelnytsky.com.ua