Обновленная лестница и прерванный поход на Берлин: главные новости Одессы за 8 января

Построждественская суббота, 8 января 2022 года, запомнилась «Одесской жизни» такими важными и просто интересными событиями.

О том, как одесситы переходят на безналичную форму оплаты проезда в городском общественном электротранспорте, рассказал депутат и председатель транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов.

Судя по всему, аварийный фасад одесского Главпочтамта на улице Садовой, 10 может наконец-то перестать угрожать одесситам очередным обрушением. Похоже, что грядут ремонтно-реставрационные работы этого красивейшего исторического здания.

А вот одесскую Курсантскую лестницу уже отремонтировали. Корреспондент «Одесской жизни» посмотрела, как она выглядит сейчас.

Между тем, ремонт улицы Осипова в центре Одессы затягивается. Об этом – еще один наш фоторепортаж.

В Одессе снова решили поразвлечься неведомые псевдоминеры: на этот раз их внимание привлек торговый центр «Сады Победы».

Курьез в Измаиле: полицейские задержали местного жителя, который пришел под здание военкомата с флагом СССР и грозился дойти с ним до Берлина.

По-весеннему теплая погода, которая держалась в Одессе несколько дней накануне Рождества, не прошла бесследно для некоторых растений. Так, в одном из одесских дворов начали распускаться подснежники.

Фото Марии Котовой