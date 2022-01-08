Насколько популярен безналичный расчет в одесских трамваях и троллейбусах

По данным ПриватБанка, в декабре через QR-коды приобрели 204,3 тыс. билетов, что на 42% больше, чем в ноябре – тогда купили 140 тысяч билетов.
О том, как одесситы переходят на безналичную форму оплаты проезда в городском общественном электротранспорте, рассказал депутат и председатель транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов.
Рост, по мнению депутата, связан не только с желанием экономить (электронный талончик стоит на 1 гривну дешевле), но и с тем, что украинцы, как и весь мир, постепенно переходят на безналичные расчеты, так как это гораздо удобнее наличных.
Всего же в ПриватБанке посчитали, что в 2020 году по всей Украине приобрели 9,6 млн. билетов через QR-коды, а в 2021 году – 15,4 млн.
У нас нет данных по закупке билетов Transpod, но судя по данным от ПриватБанка можно предположить, что в Одессе безналом в транспорте уже пользуется 14 %, а не 10%, как было в ноябре,
— говорит Петр Обухов.
При этом депутат читает, что потенциал безналичной оплаты в Одессе намного больше, и с такими темпами, скоро доберемся до показателей Винницы – там продают до полумиллиона электронных талончиков в месяц.
Впрочем, в Одессе не все так гладко с безналичной оплатой проезда. Сейчас в городе действуют две системы:
- по QR-кодам через Приват24;
- с помощью приложения Transpod.
Как раз во второй системе — Transpod, недавно возник сбой. Люди пробовали купить билеты, деньги снимались со счета, но билетов, в итоге, многие одесситы электронных билетов так и не получили.
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