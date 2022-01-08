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Одесский Главпочтамт собираются отреставрировать – объявлен тендер

Одесский Главпочтамт собираются отреставрировать – объявлен тендер

Судя по всему, аварийный фасад одесского Главпочтамта на улице Садовой, 10 может наконец-то перестать угрожать одесситам очередным обрушением: похоже, что местная дирекция «Укрпочты» решила таки за него «взяться» – грядут ремонтно-реставрационные работы этого красивейшего исторического здания. Да, пока речь идет не о самих работах, а лишь о разработке проектно-сметной документации. Но и это уже радует.

Проект реставрации здания Главпочтамта Одессы оценили в 1,17 миллиона

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Так, на днях одесская дирекция АО «Укрпочта» объявила тендер для разработки проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на главном фасаде здания по адресу: г. Одесса, ул. Садовая, 10.

Об этом стало известно из ресурса системы электронных госзакупок Prozorro.

Реставрация Главпочтамта, тендер

Скриншот автора

Конкурс пройдет по упрощенной процедуре, то есть без конкурентов. Победитель обязан будет учесть все предварительные работы, историко-архивные и библиографические исследования, химико-технологический анализ материалов.

Цена вопроса – 1,17 миллиона гривен. Срок сбора тендерных предложений – до 18 января 2022 года.

Впрочем, проявлять бдительность, проходя мимо исторического здания, придется еще довольно долго: подготовить проект победитель торгов должен будет до конца наступившего года. Когда начнутся сами работы, мы можем только предполагать.

Здание одесского Главпочтамта стало опасным для прохожих

Напомним, когда-то здание одесского Главпочтамта на Садовой было одним из украшений города, но сейчас его фасад пребывает в удручающем состоянии: с него периодически отлетают как штукатурка, так и элементы декора.

Одесский Главпочтамт2

С фасада Главпочтамта постоянно что-то осыпается

Фоторепортаж по теме: Фасад одесского Главпочтамта: был красивый, стал опасный

Напомним, в августе прошлого года со здания одесского Главпочтамта упал карниз.

упавший карниз почтамта

Фото Оксаны Латохиной

А до этого, в июне 2021 года, обвалилась верхняя часть фасада здания Главпочтамта. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Одесский Главпочтамт3

Фасад Главпочтамта очень нуждается в ремонте

Справка

Здание одесского Главпочтамта было построено в 1898 году по проекту приглашенного из Санкт-Петербурга архитектора Владимира Харламова. Проект был новаторским для своего времени: Одесский почтамт стал первым в Российской империи «кластером» услуг с огромным крытым холлом.

Здание почтамта было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны, особенно при попытке немецких оккупантов взорвать его перед тем как оставить Одессу в 1944 году. Проект восстановления здания почтамта (архитекторы В. Фильштейн и А. Межибовский) утвердили в 1956 году, все работы выполнили в 1956-1962 гг.

В 1982 году решением Одесского облисполкома зданию был присвоен статус памятника архитектуры местного значения.

В настоящее время здание одесского Главпочтамта давно нуждается в ремонте.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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