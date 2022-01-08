Одесский Главпочтамт собираются отреставрировать – объявлен тендер

Судя по всему, аварийный фасад одесского Главпочтамта на улице Садовой, 10 может наконец-то перестать угрожать одесситам очередным обрушением: похоже, что местная дирекция «Укрпочты» решила таки за него «взяться» – грядут ремонтно-реставрационные работы этого красивейшего исторического здания. Да, пока речь идет не о самих работах, а лишь о разработке проектно-сметной документации. Но и это уже радует.

Проект реставрации здания Главпочтамта Одессы оценили в 1,17 миллиона

Так, на днях одесская дирекция АО «Укрпочта» объявила тендер для разработки проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на главном фасаде здания по адресу: г. Одесса, ул. Садовая, 10.

Об этом стало известно из ресурса системы электронных госзакупок Prozorro.

Конкурс пройдет по упрощенной процедуре, то есть без конкурентов. Победитель обязан будет учесть все предварительные работы, историко-архивные и библиографические исследования, химико-технологический анализ материалов.

Цена вопроса – 1,17 миллиона гривен. Срок сбора тендерных предложений – до 18 января 2022 года.

Впрочем, проявлять бдительность, проходя мимо исторического здания, придется еще довольно долго: подготовить проект победитель торгов должен будет до конца наступившего года. Когда начнутся сами работы, мы можем только предполагать.

Здание одесского Главпочтамта стало опасным для прохожих

Напомним, когда-то здание одесского Главпочтамта на Садовой было одним из украшений города, но сейчас его фасад пребывает в удручающем состоянии: с него периодически отлетают как штукатурка, так и элементы декора.

Напомним, в августе прошлого года со здания одесского Главпочтамта упал карниз.

А до этого, в июне 2021 года, обвалилась верхняя часть фасада здания Главпочтамта. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Справка

Здание одесского Главпочтамта было построено в 1898 году по проекту приглашенного из Санкт-Петербурга архитектора Владимира Харламова. Проект был новаторским для своего времени: Одесский почтамт стал первым в Российской империи «кластером» услуг с огромным крытым холлом.

Здание почтамта было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны, особенно при попытке немецких оккупантов взорвать его перед тем как оставить Одессу в 1944 году. Проект восстановления здания почтамта (архитекторы В. Фильштейн и А. Межибовский) утвердили в 1956 году, все работы выполнили в 1956-1962 гг.

В 1982 году решением Одесского облисполкома зданию был присвоен статус памятника архитектуры местного значения.

В настоящее время здание одесского Главпочтамта давно нуждается в ремонте.