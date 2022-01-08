В Измаиле полицейские прервали «поход на Берлин» мужчины с запрещенным флагом

В городе Измаиле Одесской области полицейские задержали местного жителя, который пришел под здание военкомата с флагом СССР и грозился дойти с ним до Берлина.

Как сообщили правоохранители, «шествие» любителя запрещенной в Украине символики прервала полиция. Мужчину задержали – им оказался 44-летний безработный измаильчанин, который не раз привлекался к административной ответственности, а также к уголовной – за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

Как сообщил источник в полиции, флаг изъяли, а гражданина опросили и отпустили под личное обязательство. Теперь ему «светит» еще одна уголовная статья – за публичное использование символики коммунистического и прочих тоталитарных режимов. Максимальное наказание по этой статье УК Украины предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в мае 2021 года в Одессе на Молдаванке задержали мужчину с изображением коммунистической символики на одежде.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о том, как одесский тик-токер зачитал нецензурный рэп, стоя ногами и пританцовывая на флаге Украины.

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