Новости Одессы и Одесской области

В Измаиле полицейские прервали «поход на Берлин» мужчины с запрещенным флагом

В Измаиле полицейские прервали «поход на Берлин» мужчины с запрещенным флагом

В городе Измаиле Одесской области полицейские задержали местного жителя, который пришел под здание военкомата с флагом СССР и грозился дойти с ним до Берлина.

Подписаться

Как сообщили правоохранители, «шествие» любителя запрещенной в Украине символики прервала полиция. Мужчину задержали – им оказался 44-летний безработный измаильчанин, который не раз привлекался к административной ответственности, а также к уголовной – за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

Как сообщил источник в полиции, флаг изъяли, а гражданина опросили и отпустили под личное обязательство. Теперь ему «светит» еще одна уголовная статья – за публичное использование символики коммунистического и прочих тоталитарных режимов. Максимальное наказание по этой статье УК Украины предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в мае 2021 года в Одессе на Молдаванке задержали мужчину с изображением коммунистической символики на одежде.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о том, как одесский тик-токер зачитал нецензурный рэп, стоя ногами и пританцовывая на флаге Украины.

Читайте также:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить