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Одесскую Курсантскую лестницу отремонтировали: как это выглядит (фото)

Одесскую Курсантскую лестницу отремонтировали: как это выглядит (фото)

В Одессе уже можно подняться (или спуститься) с «нижнего» в «верхний» город по старейшей Курсантской лестнице. Ее ремонт закончился.

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Одесситы часто говорят, что она (кстати, не единственная) соединяет «почти центр с почти Молдаванкой» и называют ее «атмосферной». И теперь, обновленная, лестница зажила новой жизнью. Изучаем, что сделано и как это выглядит.

Курсантская лестница после ремонта2
Курсантская лестница после ремонта3
Курсантская лестница после ремонта4
Курсантская лестница после ремонта7

Ремонт этой довольно длинной многоступенчатой старушки начался в августе прошлого года. Здесь заменены старые ступени, установлены скамейки, появились урны. Лестница теперь с удобными перилами, дорожное покрытие – современная брусчатка. Для полноты картины по ее краям уложены старые лавовые плиты. Ну чтобы день сегодняшний и день вчерашний смотрелись рядом.

Светильники, новые урны – все это довольно удобно и все это радует глаз. Ну разве что по сторонам лучше не смотреть: тут вам и следы ремонта, и мусор, и еще кое-какие не совсем приятные глазу картинки. Вероятно, все это будет убрано.

Курсантская лестница после ремонта
Курсантская лестница после ремонта5
Курсантская лестница после ремонта6
Курсантская лестница после ремонта8
Курсантская лестница после ремонта9

Ну а как выглядела лестница перед ремонтом, «Одесская жизнь» рассказывала в прошлом году. Так что есть с чем сравнивать в теме «было-стало».

Курсантская лестница после ремонта10
Курсантская лестница после ремонта11
Курсантская лестница после ремонта12
Курсантская лестница после ремонта13

Кстати, отметим, что незадолго до ремонта Курсантской лестницы рядом с ней обновили одноименный сквер.

Напомним, Курсантская лестница – одна из лестниц Одессы, которая начинается практически от улицы Дюковской и выводит вас на улицу Балковскую.

Еще, увы, Курсантская лестница считается одной их «криминогенных» – такой, где лучше не ходить в темное время суток. Впрочем, проходить по спуску от улицы Пастера до Херсонского сквера гораздо страшнее будет.

Лестница именуется Курсантской, потому что по ней туда и обратно постоянно передвигаются курсанты нашей «вышки» (Морской академии). Впрочем, людей здесь обычно немало.

Читайте также: Одесский сквер «Курсантская лестница»: зона отдыха, зона спорта и мега-пандус

«Одесская жизнь» об одесских лестницах:

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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