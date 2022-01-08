Одесскую Курсантскую лестницу отремонтировали: как это выглядит (фото)

В Одессе уже можно подняться (или спуститься) с «нижнего» в «верхний» город по старейшей Курсантской лестнице. Ее ремонт закончился.

Одесситы часто говорят, что она (кстати, не единственная) соединяет «почти центр с почти Молдаванкой» и называют ее «атмосферной». И теперь, обновленная, лестница зажила новой жизнью. Изучаем, что сделано и как это выглядит.

Ремонт этой довольно длинной многоступенчатой старушки начался в августе прошлого года. Здесь заменены старые ступени, установлены скамейки, появились урны. Лестница теперь с удобными перилами, дорожное покрытие – современная брусчатка. Для полноты картины по ее краям уложены старые лавовые плиты. Ну чтобы день сегодняшний и день вчерашний смотрелись рядом.

Светильники, новые урны – все это довольно удобно и все это радует глаз. Ну разве что по сторонам лучше не смотреть: тут вам и следы ремонта, и мусор, и еще кое-какие не совсем приятные глазу картинки. Вероятно, все это будет убрано.

Ну а как выглядела лестница перед ремонтом, «Одесская жизнь» рассказывала в прошлом году. Так что есть с чем сравнивать в теме «было-стало».

Кстати, отметим, что незадолго до ремонта Курсантской лестницы рядом с ней обновили одноименный сквер.

Напомним, Курсантская лестница – одна из лестниц Одессы, которая начинается практически от улицы Дюковской и выводит вас на улицу Балковскую.

Еще, увы, Курсантская лестница считается одной их «криминогенных» – такой, где лучше не ходить в темное время суток. Впрочем, проходить по спуску от улицы Пастера до Херсонского сквера гораздо страшнее будет.

Лестница именуется Курсантской, потому что по ней туда и обратно постоянно передвигаются курсанты нашей «вышки» (Морской академии). Впрочем, людей здесь обычно немало.

«Одесская жизнь» об одесских лестницах:

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