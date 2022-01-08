Январская весна: в Одессе расцвели первые подснежники (фотофакт)

По-весеннему теплая погода, которая держалась в Одессе несколько дней накануне Рождества, не прошла бесследно для некоторых растений, которые, судя по всему, решили, что весна уже наступила.
Так, в одном из одесских дворов начали распускаться весенние цветы – подснежники. Их фото опубликовал на своей странице в Facebook Владимир Яценко.
«Вот оно – Чудо! Первый подснежник в Одессе»,
– прокомментировал фото одессит.
Где именно замечены первые цветы весны, Владимир Яценко не уточняет.
Кстати, напомним, что в прошлом году подснежники расцвели возле многоэтажки на Таирова Одессе в конце февраля.
Стоит отметить, что подобное ранее цветение в последние годы довольно часто имеет место в Одесской области.
Но вот успеют ли полностью распуститься январские подснежники? Ведь, по прогнозам синоптиков, с сегодняшнего дня, 8 января, начнется постепенное похолодание.
Так, на сегодняшний день в Одессе и области прогнозировали ночные заморозки, а днем – вероятные осадки в виде мокрого снега или дождя.