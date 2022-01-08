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В Одессе искали взрывчатку в «Садах Победы»

В Одессе искали взрывчатку в «Садах Победы»

Сегодня днем, 8 января 2022 года, в Одессе снова решили поразвлечься неведомые псевдоминеры: на этот раз их внимание привлек торговый центр «Сады Победы» по улице Академической, 28.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции в Одесской области.

С целью проверки информации о минировании здания ТЦ на место была направлена следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, а также специалисты-взрывотехники и кинологи.

Позже в полиции уточнили, что в ходе осмотра территории торгового заведения никаких взрывоопасных предметов не выявили.

Напомним, в минувшем году Одессу накрыла целая волна ложных минирований. Так, взрывчатку искали в школах (в частности, на Таирова), также неизвестные угрожали взорвать памятник Дюку и Воронцовскую колоннаду и неоднократно «минировали» здания судов и Одесского аэропорта.

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Фото: pravdainform

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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