Развороченная улица Осипова: ремонту края не видно (фоторепортаж)

Движение на улице Осипова закрыли еще 22 ноября прошлого года. Причина – там перекладывают водопроводные трубы большого диаметра. Закончить все работы должны были еще 29 декабря 2021 г., но улица по-прежнему вся раскопана.

Ремонт водопровода на улице Осипова особенно неприятен автомобилистам и пассажирам общественного транспорта. И по самой Осипова, и по улицам, которые она пересекает, проходят многие востребованные маршруты троллейбусов и автобусов. Сейчас они изменены.

Но хуже всего, что из-за ремонта на Осипова, на прилегающих улицах постоянно возникают пробки. Движение в центре Одессы итак затруднено, но когда из его схемы выпала Осипова, ситуация с пробками порой доходит до состояния транспортного коллапса.

А что городские власти? Они пока молчат. Праздники же, чиновники отдыхают. А одесситы в это время «отдыхают» в дорожных заторах.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 22 ноября по 29 декабря 2021 г на ул. Осипова в Одессе закроют движение автотранспорта. Причина — ремонт магистрального водопровода. На это время изменят свой маршрут некоторые автобусы и троллейбус №3.

Также мы псали, что центр Одессы сковали огромные пробки. Главной причиной стало перекрытие улицы Осипова в связи с реконструкцией водопровода.

Потом информировали, что движение на углу Малой Арнаутской и Осипова так и не открыли, что и дальнейшем предрекало одесситам серьезные пробки.

И далее дело хоть немного сдвинулось с мертвой точки, в городе в конце декабря открыли проезд на пересечении Большой Арнаутской и Осипова.

А вот обещание полностью вернуть движение на Осипова к 31 декабря городские чиновники и подрядчики выполнить не смогли. Ремонт продолжается и конца ему не видно.