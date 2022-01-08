Новости Одессы и Одесской области

Развороченная улица Осипова: ремонту края не видно (фоторепортаж)

Развороченная улица Осипова: ремонту края не видно (фоторепортаж)

Движение на улице Осипова закрыли еще 22 ноября прошлого года. Причина – там перекладывают водопроводные трубы большого диаметра. Закончить все работы должны были еще 29 декабря 2021 г., но улица по-прежнему вся раскопана.

Подписаться

Ремонт водопровода на улице Осипова особенно неприятен автомобилистам и пассажирам общественного транспорта. И по самой Осипова, и по улицам, которые она пересекает, проходят многие востребованные маршруты троллейбусов и автобусов. Сейчас они изменены.

Но хуже всего, что из-за ремонта на Осипова, на прилегающих улицах постоянно возникают пробки. Движение в центре Одессы итак затруднено, но когда из его схемы выпала Осипова, ситуация с пробками порой доходит до состояния транспортного коллапса.

А что городские власти? Они пока молчат. Праздники же, чиновники отдыхают. А одесситы в это время «отдыхают» в дорожных заторах.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 22 ноября по 29 декабря 2021 г на ул. Осипова в Одессе закроют движение автотранспорта. Причина — ремонт магистрального водопровода. На это время изменят свой маршрут некоторые автобусы и троллейбус №3.

Также мы псали, что центр Одессы сковали огромные пробки. Главной причиной стало перекрытие улицы Осипова в связи с реконструкцией водопровода.

Потом информировали, что движение на углу Малой Арнаутской и Осипова так и не открыли, что и дальнейшем предрекало одесситам серьезные пробки.

И далее дело хоть немного сдвинулось с мертвой точки, в городе в конце декабря открыли проезд на пересечении Большой Арнаутской и Осипова.

А вот обещание полностью вернуть движение на Осипова к 31 декабря городские чиновники и подрядчики выполнить не смогли. Ремонт продолжается и конца ему не видно.

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить