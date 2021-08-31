Новости Одессы и Одесской области

Новый общественный транспорт и афганские беженцы: главные новости Одессы за 30 августа

Новый общественный транспорт и афганские беженцы: главные новости Одессы за 30 августа

Понедельник, 30 августа 2021 года, запомнился «Одесской жизни» такими знаковыми событиями в Одессе и Одесской области.

Ко дню города одесская мэрия сменила «наряд»

Перед 1 сентября в Одессе нанесли пластиковую дорожную разметку возле школ

В Одессе ремонтируют кукольный театр – преображают вход в дом оживших кукол и сказок

В город привезли более сотни беженцев из Афганистана

«Одесская Жизнь» выяснила, что делать, если работодатель требует вакцинироваться или пройти тест на COVID-19?

В Одессе на скамейке фламинго застыл в позе лотоса

В Одессе начали ремонтировать «атмосферную» Курсантскую лестницу

В сентябре в Одессе появится новый вид общественного транспорта

В Одессе на скамейке фламинго застыл в позе лотоса 

Читайте также новости Одессы за 29 августа

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить