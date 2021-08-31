Новый общественный транспорт и афганские беженцы: главные новости Одессы за 30 августа

Понедельник, 30 августа 2021 года, запомнился «Одесской жизни» такими знаковыми событиями в Одессе и Одесской области.
Ко дню города одесская мэрия сменила «наряд»
Перед 1 сентября в Одессе нанесли пластиковую дорожную разметку возле школ
В Одессе ремонтируют кукольный театр – преображают вход в дом оживших кукол и сказок
В город привезли более сотни беженцев из Афганистана
«Одесская Жизнь» выяснила, что делать, если работодатель требует вакцинироваться или пройти тест на COVID-19?
В Одессе на скамейке фламинго застыл в позе лотоса
В Одессе начали ремонтировать «атмосферную» Курсантскую лестницу
В сентябре в Одессе появится новый вид общественного транспорта
В Одессе на скамейке фламинго застыл в позе лотоса
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