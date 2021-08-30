Курсантская лестница – одна из лестниц Одессы, которая начинается практически от центра города (улица Дюковская) и приводит вас на Молдаванку, точнее, на улицу Балковскую. Недавно на Курсантской лестнице в Одессе начались ремонтные работы.

Курсантская лестница читается одной их «криминогенных» – такой, где лучше не ходить в темное время суток. Как по мне, то проходить по спуску от улицы Пастера до Херсонского сквера гораздо страшнее будет.

Лестница, собственно, уже зажила новой жизнью, когда здесь благоустроили сквер, название которому она дала. Да и сама Курсантская таки дождалась: был объявлен тендер по ее будущему капитальному ремонту.

Лестница именуется Курсантской, потому что по ней туда и обратно постоянно передвигаются курсанты нашей «вышки» (Морской академии). Впрочем, людей здесь обычно немало: она ведь соединяет два городских микрорайона.

Сейчас лестница утопает в зелени, ее пролеты так и блистают историческими лавовыми плитами. Местами Курсантская – «ужас-ужас», местами – очень даже ничего. Местные жители, кстати, ее просто обожают, одесситы частенько называют ее атмосферной, иногда даже – символической.

Она сегодня украшена (как посмотреть, конечно) граффити, многие ступеньки не выдержали натиска времени, зимой здесь небезопасно: ступеньки становятся очень скользкими.

Тендер по ремонту Курсантской лестницы объявило Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета. Цена вопроса – почти четыре миллиона гривен. Аукцион состоится 2 июля. Лестницу в новом виде мы должны увидеть уже к концу ноября текущего года.

Как следует из технического задания, подрядчик должен будет полностью заменить конструкции лестницы, поменять бордюры, перила. Внимание будет уделено подпорным стенам, появится новое освещение и многое другое. Изменится и территория рядом с лестницей.

Ну как выглядит атмосферная Курсантская до капитального ремонта – смотрите на наших фото:

Ранее мы рассказывали, что в Одессе будут ремонтировать «таинственную» лестницу на Градоначальницкой.

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