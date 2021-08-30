День города не за горами: Одесская мэрия сменила «наряд» (фотофакт)

Одесса готовится ко Дню города. И в этой связи здание мэрии снова преобразилось: теперь фасад украшен в цветах одесского городского флага – красно-бело-золотого.
Фото мэрии в новом предпраздничном «наряде» опубликовал Телеграм-канал Odessa City News.
«Одесская мэрия сменила декорации и готовится ко Дню города», – говорится в комментарии к фото.
Напомним, в канун Дня независимости фасад одесской мэрии украсило изображение желто-голубого цветка с якорями.
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