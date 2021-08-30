День города не за горами: Одесская мэрия сменила «наряд» (фотофакт)

По-нашему, по-рыжему: одесситы окунулись в волны фестивального позитива (фоторепортаж) Когда в самом конце августа у Дюка собираются рыжие люди, рыжие собаки и даже коты, то это означает, что скоро – День города. А еще это означает, что одесситы окунаются в волны сплошного позитива: в Одессе – фестиваль «Рыжий город». И у него юбилей – он проходит уже в пятый раз. ПОДРОБНЕЕ

«Крепость Хаджибей»: турки признали лучшим фильмом творение Одесской киностудии Снятый на Одесской киностудии приключенческий художественный фильм «Крепость Хаджибей» получил награду в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале Halicarnassus Film Festival в Бодруме (Турция).

Об этом сообщили на Одесской киностудии. ПОДРОБНЕЕ