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Что делать, если работодатель требует вакцинироваться или пройти тест на COVID-19?

Что делать, если работодатель требует вакцинироваться или пройти тест на COVID-19?

Иногда работодатели пытаются отстранить от работы невакцинированных сотрудников. Или требуют регулярного прохождения теста на COVID-19, под предлогом заботы о здоровье. Но законны ли такие требования?

Давайте разберемся, имеет ли право работодатель применить дисциплинарное взыскание или уволить своего сотрудника за отказ вакцинироваться и проходить ПЦР-тест на COVID-19.

Разве вакцинация это не добровольная процедура?

Добровольная. Любой совершеннолетний гражданин имеет право не только на медицинскую помощь, но и на отказ от лечения. И лишь в неотложных случаях, когда есть реальная угроза жизни, медицинскую помощь могут оказать без согласия человека или его родственников.

В законе о защите населения от инфекционных заболеваний сказано, что вакцинацию проводят только с согласия человека. Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы призывает информировать граждан о том, что нельзя принуждать к вакцинации или ограничивать в правах людей, которые отказываются от прививки.

В Украине вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех групп населения и профессий — это закреплено в документе Министерства здравоохранения.

А если работодатель угрожает уволить за отказ вакцинироваться?

Это незаконно. Согласно трудовому кодексу, уволить сотрудника можно, к примеру, по состоянию здоровья, если это мешает выполнению работы. Но отсутствие у работника прививки от COVID-19 не влияет на выполнение служебных обязанностей.

Если же работодатель говорит, что отказ от вакцинации будет считаться нарушением трудовой дисциплины, то такие действия тоже не будут законными. Нарушение трудовой дисциплины — это невыполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязательств по вине работника. Отказ от вакцинации не может считаться таким нарушением.

Таким образом, у работодателя нет законных оснований принуждать или требовать вакцинацию от COVID-19.

Что насчет ПЦР-тестов? Работодатель может потребовать их пройти?

Может. Но только если сотрудник сам согласился на такое условие при подписании договора. В таком случае, невыполнение этого условия можно расценивать как нарушение обязательств. Если в договоре нет упоминаний о ПЦР-тестах на коронавирус, тогда отстранение от работы из-за отсутствия такого теста будет незаконным.

Тесты на COVID-19 — это одна из форм медицинского осмотра. И если такие осмотры являются обязательными, то их проводят за счет работодателя. Об этом написано в законе об охране труда, а также в постановлении Кабмина. Поэтому об оплате должен позаботиться работодатель.

Регулярные тесты на коронавирус обязательны лишь для некоторых категорий медицинских работников, а также полицейских и нацгвардейцев.

Как быть, если работодатель действует не по закону?

В министерстве юстиции рекомендуют взять справку у семейного врача об отсутствии COVID-19. Если работодатель не принимает эту справку и настаивает на ПЦР-тесте, при этом не собирается его оплачивать, то сотрудник вправе потребовать письменный документ. Пусть начальник напишет, что конкретно он хочет от своего сотрудника.

Этот документ может стать основанием для обращения в суд и доказательством нарушения трудовых и гражданских прав. Если работодатель отказывается написать бумагу с требованием обязательного прохождения ПЦР-теста, тогда можно заснять разговор на видео или сделать скриншоты переписки в мессенджере. Как показывает судебная практика, переписку в Viber признают допустимым доказательством.

Мы уже рассказывали о том, кому положен отпуск во время карантина.

Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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