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В Одессе на скамейке фламинго застыл в позе лотоса (фото)

В Одессе на скамейке фламинго застыл в позе лотоса (фото)

Одесские арт-объекты порой возникают, словно из ниоткуда, а порой – совершенно неожиданно. А бывает и так: памятникоподобный персонаж уже обрел свое место, служит себе, как это обычно происходит, прикольной рекламой какого-нибудь заведения, а знакомишься с ним только сейчас.

Так я познакомилась с… фламинго, словно застывшим на скамейке на улице Екатерининской. Сначала показалось, что творение просто спит. Потом присмотрелась: нет, медитирует в позе лотоса.

арт-объект на Екатерининской

С ним фотографируются и ему улыбаются, проходя мимо.

арт-объект на Екатерининской2

Парень из заведения, рядом с которым наш густо-розовый герой медитирует, дал мне «справку»: зовут фламинго Блумик, паренек он очень серьезный, постоянно погруженный в себя. Установили его некоторое время назад.

арт-объект на Екатерининской4

Важная деталь – Блумик ни разу не подвергался вандальным нашествиям. Вот она, сила медитации!..

арт-объект на Екатерининской5

Ранее мы рассказывали, что на одесской улице Софиевской поселился мега-весельчак Микки Маус.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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