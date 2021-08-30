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В Одессе нанесли пластиковую дорожную разметку возле школ – адреса (фото)

В Одессе нанесли пластиковую дорожную разметку возле школ – адреса (фото)

В преддверии 1 сентября одесские коммунальщики наносят дорожную разметку возле школ.

Как сообщает глава департамента транспорта Одесского горсовета Артем Сидоренко, эта разметка из стойкого пластика.

В частности, новая разметка появилась по таким адресам:

  • ул. Дальницкая, 58 (возле школы №120);
  • на перекрестке ул. Дальницкой и Михайловской;
  • на перекрестке ул. Балтская дорога и площади Мичурина (возле школы №41).

При этом Артем Сидоренко отмечает, что работы по нанесению дорожной разметки продолжаются.

дорожная разметка возле школ2

дорожная разметка возле школ3

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе на улице Ришельевской впервые появилась необычная, «коробчатая» дорожная разметка.

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Фото с Facebook-страницы Артема Сидоренко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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