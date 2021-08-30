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В Одессе преображают вход в дом оживших кукол и сказок (фото)

В Одессе преображают вход в дом оживших кукол и сказок (фото)

«Дом оживших сказок», «дом оживших кукол» – так у нас иногда называют Одесский академический театр кукол. А сейчас здесь, на улице Пастера, преображают вход в театр.

Собственно видоизмененным в самом позитивном смысле он стал еще раньше, когда в начале января мы увидели, как он превратился в сказочную фотозону.

Ну а сейчас появились и другие изменения: здесь появился «козырек», преобразился фасад театра, а рядом с ним сейчас укладывают новую плитку.

Одесский театр кукол, ремонт2

Одесский театр кукол, ремонт3

Работы еще продолжаются, коллектив театра пока в отпуске и откроет двери для зрителей в сентябре.

Одесский театр кукол, ремонт6

Одесский театр кукол, ремонт5

Кстати, напомним, в прошлом году в День города, Одесский академический театр кукол порадовал всех желающих бесплатным спектаклем под открытым небом – в давних и лучших традициях уличных театров. Подарок театра малышам и их родителям пришелся по вкусу.

Ранее «Одесская жизнь» отправилась в путешествие за кулисы нашего старейшего Кукольного театра – дома оживших сказок и кукол, где, кстати, кроме всех прочих, проживает старейший Буратино Украины.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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