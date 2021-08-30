В Одессу привезли сотню беженцев из Афганистана (фото, видео)

В воскресенье, 29 августа, в Одессу привезли беженцев из Афганистана. Сегодня утром в соцсетях начали появляться и фото и видео с афганскими беженцами на углу улиц Преображенской и Троицкой. Рядом были замечены автобусы оперативно-спасательной службы.

По данным миграционной службы, всего в Одессу эвакуировали 133 афганских беженца. 48 взрослых, в том числе 85-летнюю женщину, и 85 детей спасатели доставили в Одессу из аэропорта Борисполь, куда они прилетели из Кабула, ныне захваченного талибами. В числе детей – новорожденный, появившийся на свет неделю назад в аэропорту, где его мать ожидала эвакуации.

Двум взрослым понадобилась экстренная помощь медиков. Их госпитализировали. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Также сообщается, что всех эвакуированных протестировали на COVID-19 – зараженных нет.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, почему талибы захватили Афганистан.

Фото и видео: Телеграм-канал «Курс Одесса»