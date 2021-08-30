В сентябре в Одессе появится новый вид общественного транспорта: чем удивят горожан

Заместитель городского головы Одессы Дмитрий Жеман анонсировал появление в городе нового вида общественного транспорта: электробусов.
Ходить они будут по маршруту, который начнется у путепровода «Поездной» и далее пройдет по улицам Балковской, Приморской и завершится у Железнодорожного вокзала.
Общая длина маршрута составит 22 километра.
Сначала на маршрут выедут четыре машины собственного производства КП «Одесгорэлектротранс». Это переделанные под автономный ход троллейбусы «Шкода».
Потом к ним присоединяться шесть новых электробусов, конкурс на приобретение которых пройдет 20 сентября. Эти машины смогут везти до 100 пассажиров и проезжать без подзарядки до 300 км.
Более 10 лет маршрутов электротранспорта на улице Балковской уже нет. Об этом много говорилось, было много обещаний. И вот, в этом году, в сентябре месяце, мы его восстановим. Это будет маршрут электробусов.
– отметилДмитрий Жеман в своем видеоблоге.
Кроме электробусов на улицы выедут два трамвая «Одиссей Max». Это трехвагонные составы с частично низким уровнем пола, собранные «Одесгорэлектротрансом».
Ранее сообщалось, что Одесские коммунальщики хотят закупить 6 электробусов и пустить их по новому маршруту