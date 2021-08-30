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В сентябре в Одессе появится новый вид общественного транспорта: чем удивят горожан

В сентябре в Одессе появится новый вид общественного транспорта: чем удивят горожан

Заместитель городского головы Одессы Дмитрий Жеман анонсировал появление в городе нового вида общественного транспорта: электробусов.

Ходить они будут по маршруту, который начнется у путепровода «Поездной» и далее пройдет по улицам Балковской, Приморской и завершится у Железнодорожного вокзала.

Общая длина маршрута составит 22 километра.

Сначала на маршрут выедут четыре машины собственного производства КП «Одесгорэлектротранс». Это переделанные под автономный ход троллейбусы «Шкода».

Потом к ним присоединяться шесть новых электробусов, конкурс на приобретение которых пройдет 20 сентября. Эти машины смогут везти до 100 пассажиров и проезжать без подзарядки до 300 км.

Более 10 лет маршрутов электротранспорта на улице Балковской уже нет. Об этом много говорилось, было много обещаний.  И вот, в этом году, в сентябре месяце, мы его восстановим. Это будет маршрут электробусов.

– отметилДмитрий Жеман в своем видеоблоге.

Кроме электробусов на улицы выедут два трамвая «Одиссей Max». Это трехвагонные составы с частично низким уровнем пола, собранные «Одесгорэлектротрансом».

Ранее сообщалось, что Одесские коммунальщики хотят закупить 6 электробусов и пустить их по новому маршруту

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Редакция ПРОФИЛЬ

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