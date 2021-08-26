Одесский проспект Небесной Сотни не вернет имя Жукова – почему?

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии «Европейская Солидарность» («ЕС») об отмене распоряжения мэра Одессы Труханова о созыве общественных слушаний для обсуждения переименования некоторых улиц в городе. В частности, речь идет о попытке Труханова вернуть старые названия проспекту Небесной Сотни (Маршала Жукова) и улице Инглези (25-й Чапаевской Дивизии).

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета от «ЕС» Жанна Мандриченко.

По словам Мандриченко, мэра неоднократно предупреждали, что его предвыборные обещания (о переименовании указанных улиц – ред.) противоречат действующему украинскому законодательству.

«Я как юрист настаиваю, что власть должна действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Как бы ни хотелось угодить избирателям или определенным силам. Только безусловное соблюдение законодательства и права должно стоять во главе при принятии решений. Точно не мимолетные предвыборные заигрывания с электоратом»,

– написала в Facebook депутат.

Она также напомнила, что с 2015 года в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.

Напомним, Труханов пообещал вернуть декоммунизированные названия проспекту Небесной сотни и улице Инглези летом прошлого года в ходе своей предвыборной кампании. Позже решение мэра поддержала Одесская историко-топонимическая комиссия.

Позже сообщалось, что предложения по вопросам переименования проспекта Небесной сотни и улицы Иглези в Одессе в проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской дивизии будут обобщены во время проведения общественных слушаний.

Отметим, что по итогам электронного голосования о возвращении прежних названий двум одесским улицам, за переименование проспекта Небесной сотни в проспект Жукова и улицы Инглези в улицу 25-й Чапаевской дивизии проголосовали 464 человека, или 65% от общего числа принявших участие в голосовании. «Против» «декоммунизации наоборот» отдали голоса 251 человек, а это 35% проголосовавших.

Напомним, в мае 2016 года экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов – в том числе, в Одессе. В этот перечень, в частности, попали проспект Маршала Жукова и улица 25-ой Чапаевской дивизии.

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