Новости Одессы и Одесской области

Одесский проспект Небесной Сотни не вернет имя Жукова – почему?

Одесский проспект Небесной Сотни не вернет имя Жукова – почему?

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск партии «Европейская Солидарность» («ЕС») об отмене распоряжения мэра Одессы Труханова о созыве общественных слушаний для обсуждения переименования некоторых улиц в городе.
В частности, речь идет о попытке Труханова вернуть старые названия проспекту Небесной Сотни (Маршала Жукова) и улице Инглези (25-й Чапаевской Дивизии).

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета от «ЕС» Жанна Мандриченко.

По словам Мандриченко, мэра неоднократно предупреждали, что его предвыборные обещания (о переименовании указанных улиц – ред.) противоречат действующему украинскому законодательству.

«Я как юрист настаиваю, что власть должна действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Как бы ни хотелось угодить избирателям или определенным силам. Только безусловное соблюдение законодательства и права должно стоять во главе при принятии решений. Точно не мимолетные предвыборные заигрывания с электоратом»,

– написала в Facebook депутат.

Она также напомнила, что с 2015 года в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.

Напомним, Труханов пообещал вернуть декоммунизированные названия проспекту Небесной сотни и улице Инглези летом прошлого года в ходе своей предвыборной кампании. Позже решение мэра поддержала Одесская историко-топонимическая комиссия.

Позже сообщалось, что предложения по вопросам переименования проспекта Небесной сотни и улицы Иглези в Одессе в проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской дивизии будут обобщены во время проведения общественных слушаний.

Отметим, что по итогам электронного голосования о возвращении прежних названий двум одесским улицам, за переименование проспекта Небесной сотни в проспект Жукова и улицы Инглези в улицу 25-й Чапаевской дивизии проголосовали 464 человека, или 65% от общего числа принявших участие в голосовании. «Против» «декоммунизации наоборот» отдали голоса 251 человек, а это 35% проголосовавших.

Напомним, в мае 2016 года экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов – в том числе, в Одессе. В этот перечень, в частности, попали проспект Маршала Жукова и улица 25-ой Чапаевской дивизии.

Читайте также: Страсти по Жукову: кто и почему хочет изменить название одесских улиц?

Фото из открытых источников

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить