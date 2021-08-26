В Одессе ливень – поплыл «7-й километр» (видео)

Сегодня днем, 26 августа, на Одессу обрушился очередной мощный ливень. В результате «поплыл» промтоварный рынок «7-й километр».

Снятые очевидцами видео опубликовал Телеграм-канал «Курс Одесса».

«7-км поплыл», – констатирует автор видео.

Он также призывает автомобилистов скорее забрать свои «ласточки» со стоянки, «пока они не превратились в субмарины».





Напомним, после мощного ливня, накрывшего Одессу в ночь на 22 июля, на рынке «7-й километр» образовалось самое настоящее озеро.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Украину пришел холодный циклон «Ник». Так, 26 августа в части страны установится «осенняя» температура, а в другой – останется летняя жара. А вот в Одесской области, где столкнутся теплый и холодный фронты, возможны дожди, грозы и град.

Фото: скриншоты с видео, видео: «Курс Одесса»