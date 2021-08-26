В Одессе впервые появилась необычная дорожная разметка: что она предписывает

В ночь с 25 на 26 августа специалисты коммунальщики начали комплексные работы по благоустройству дорожного движения на улице Ришельевской. Новая разметка – их часть.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии СМЭП.

В сообщении сказано, что учитывая регулярные нарушения водителями правил проезда перекрестков на улице Ришельевской в местах пересечения ее с Малой Арнаутской и Большой Арнаутской, силами учреждения выполнены работы по обозначению зоны перекрестка разметкой типа 1.10.3 – “коробчатая” разметка.

“Коробчатая” разметка, или как ее еще называют, “вафельная” – это такой тип разметки, на которую запрещен въезд при возникновении затора.

Работы по благоустройству дорожного движения проводятся в соответствии с ДСТУ 2587: 2021.

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