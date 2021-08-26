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В Одессе пройдет фестиваль клоунов: где и когда смеяться (программа)

В Одессе пройдет фестиваль клоунов: где и когда смеяться (программа)

«Одесская Жизнь» публикует программу десятого Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада».

Программу представил на своей странице facebook один из основателей и организаторов фестиваля Георгий Делиев.

Программа:

30 августа, ПН

  • 11.00 Открытие фестиваля. Красная дорожка. Пресс-конференция, Дом Клоунов. (вход свободный по предварительной записи/аккредитации pr.comediada@gmail.com)
  • 14.00 Мастерклассы от мэтров клоунады, Дом Клоунов. (вход свободный по предварительной записи/аккредитации pr.comediada@gmail.com)
  • 15.00 «Маски» в Ротонде (Горсад). (вход свободный)
  • 19.00 Шоу «Клоун марафон» – Программа А, Дом Клоунов (вход платный, по билетам)

31 августа, ВТ

  • 12.00 Мастерклассы от мэтров клоунады, Дом Клоунов (вход свободный по предварительной записи/аккредитации) pr.comediada@gmail.com
  • 15.00 «Open air performance» / Шоу уличного театра «Tall brothers», Горсад (вход свободный)
  • 19.00 Шоу «Клоун марафон» – Программа Б, Дом Клоунов (вход платный, по билетам)

1 сентября, СР

  • 11.00 Парад клоунов. Старт от Дюка. Уличные перфомансы. (вход свободный)
  • 13.00 «Клоун-шоу» для всей семьи, летний театр «GORSAD» (вход свободный)
  • 15.00 Гала-шоу лучших клоунов, летний театр «GORSAD» (вход свободный)
  • 19.00 Гала-шоу с награждением победителей «Комедиады», Дом Клоунов (вход платный, по билетам)

2 сентября, ЧТ

  • 19.00 Дурацкий Цырк “Tall brothers”, Дом клоунов (вход платный, по билетам),

программа фестиваля клоунов

«Комедиада» пройдет в Одессе как часть программы празднования Дня города. Ранее «Одесская Жизнь» публиковала полную программу праздника.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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