В Одессе пройдет фестиваль клоунов: где и когда смеяться (программа)

Одесса порыжеет и будет преподносить сюрпризы (фото) В Одессе скоро стартует Пятый юбилейный фестиваль «Рыжий город». Обычно с этого фестиваля начинаются празднования Дня города. Это очень веселый фестиваль, проходящий под рыжим солнцем, в рыжем городе, с рыжим настроением. ПОДРОБНЕЕ

Ты – в сердце моем: Утесов на фестивале «Акация Фест» «Ты – в сердце моем»: строки из легендарной «Белой акации» стали одним из нежно звучащих девизов фестиваля нашей Музкомедии «Акация Фест», который в этом году проходит в Летнем театре одесского Горсада. Знакомим вас с еще одной страничкой фестиваля – той, что тоже «в сердце моем». ПОДРОБНЕЕ

Спешите видеть: одесский Горсад заполонили автомобили (фото) По Горсаду на автомобиле?! Не может быть! Запрещено! Но сегодня как раз можно. Выставка автомобилей из прошлого – одна из страничек Одесского фестиваля «Акация Фест», который в пятый раз проводит Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе поговорят об «Украине, которой удается» С 21 по 23 августа в Одессе пройдет Фестиваль Идей. Это событие проходит в нашем городе с 2017 года и собирает активных, неравнодушных и молодых душой людей. ПОДРОБНЕЕ