В Одессе пройдет фестиваль клоунов: где и когда смеяться (программа)

«Одесская Жизнь» публикует программу десятого Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада».
Программу представил на своей странице facebook один из основателей и организаторов фестиваля Георгий Делиев.
Программа:
30 августа, ПН
- 11.00 Открытие фестиваля. Красная дорожка. Пресс-конференция, Дом Клоунов. (вход свободный по предварительной записи/аккредитации pr.comediada@gmail.com)
- 14.00 Мастерклассы от мэтров клоунады, Дом Клоунов. (вход свободный по предварительной записи/аккредитации pr.comediada@gmail.com)
- 15.00 «Маски» в Ротонде (Горсад). (вход свободный)
- 19.00 Шоу «Клоун марафон» – Программа А, Дом Клоунов (вход платный, по билетам)
31 августа, ВТ
- 12.00 Мастерклассы от мэтров клоунады, Дом Клоунов (вход свободный по предварительной записи/аккредитации) pr.comediada@gmail.com
- 15.00 «Open air performance» / Шоу уличного театра «Tall brothers», Горсад (вход свободный)
- 19.00 Шоу «Клоун марафон» – Программа Б, Дом Клоунов (вход платный, по билетам)
1 сентября, СР
- 11.00 Парад клоунов. Старт от Дюка. Уличные перфомансы. (вход свободный)
- 13.00 «Клоун-шоу» для всей семьи, летний театр «GORSAD» (вход свободный)
- 15.00 Гала-шоу лучших клоунов, летний театр «GORSAD» (вход свободный)
- 19.00 Гала-шоу с награждением победителей «Комедиады», Дом Клоунов (вход платный, по билетам)
2 сентября, ЧТ
- 19.00 Дурацкий Цырк “Tall brothers”, Дом клоунов (вход платный, по билетам),
«Комедиада» пройдет в Одессе как часть программы празднования Дня города. Ранее «Одесская Жизнь» публиковала полную программу праздника.