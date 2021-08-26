Непогода по-одесски: мини-Венеция, подводный супермаркет и уличный заплыв (видео)

Сегодня, 26 августа, в Одессе снова погодный катаклизм: не успели мы опомниться от июльского потопа, как нате вам – августовский пожаловал! И, как водится, город поплыл…

Одесситы массово делятся в соцсетях видео последствий непогоды. Представляем подборку наиболее показательных.

На этот раз гроза с ливнем неслабо прошлась по южной части Одессы. Ну, и натворила дел: был микрорайон Таирова, а стала… мини-Венеция:

«Утонули к чертям», – констатирует одесситка:

А в ЖК «Радужном» супермаркет стал «подводным». Говорят, уже не впервые:

Да и не «Радужным» единым:

Не повезло и жителям «Кадорра» на Каманина. Как вам местное «развлечение»?

И уже по невеселой «традиции» досталось и Аркадии. Ну а что: «кораблик» должен плавать:

Но одесситы не были бы одесситами, если бы не нашли и здесь хоть каплю позитива. И если «временные осадки» неизбежны, что остается? Правильно – расслабиться! Ну и удовольствие получить само собой:

Ранее мы рассказывали, что в результате обрушившегося на Одессу мощного ливня, поплыл рынок «7-й километр».

Кстати, напомним, на этот раз Одесской области не повезло оказаться на стыке теплого и холодного атмосферных фронтов. Вот и наобещали нам синоптики и грозы, и дожди, и, возможно, град…

Фото: скриншот с видео, видео Телеграм-каналов Xydessa, «Одесса как она есть», «Курс Одесса»