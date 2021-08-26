На Ришельевской усердно сносят памятник архитектуры: из трех этажей остался один

На прошлой неделе там разобрали третий этаж здания, сейчас заканчивают разборку второго.

Работы ведутся преимущественно вручную, по выходным – чтобы не привлекать внимание общественности. Ведь одесситы делают все возможное, чтобы сохранить историческое здание.

Но сейчас от «Типографии Фесенко» остался только частично разрушенный первый этаж. Его даже не видно с улицы из-за высокого забора.

Ранее против сноса здания выступали Министерство культуры и Одесская государственная администрация. Но застройщик «Одесса Сити» обжаловал и отменил все запреты и предписания государственных органов в судах.

Защитники здания вновьпланируют обратиться в суд, на этот раз столичный. Но, судя по всему, защищать уже нечего. Здание практически снесено.

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