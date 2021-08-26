Новости Одессы и Одесской области

На Ришельевской усердно сносят памятник архитектуры: из трех этажей остался один

На Ришельевской усердно сносят памятник архитектуры: из трех этажей остался один

«Типография Фесенко», памятник архитектуры и украшение улицы Ришельевской, исчезает на глазах.

На прошлой неделе там разобрали третий этаж здания, сейчас заканчивают разборку второго.

Работы ведутся преимущественно вручную, по выходным – чтобы не привлекать внимание общественности. Ведь одесситы делают все возможное, чтобы сохранить историческое здание.

Но сейчас от «Типографии Фесенко» остался только частично разрушенный первый этаж. Его даже не видно с улицы из-за высокого забора.

Ранее против сноса здания выступали Министерство культуры и Одесская государственная администрация. Но застройщик «Одесса Сити» обжаловал и отменил все запреты и предписания государственных органов в судах.

Защитники здания вновьпланируют обратиться в суд, на этот раз столичный. Но, судя по всему, защищать уже нечего. Здание практически снесено.

снос типографии Фесенко
снос типографии Фесенко
снос типографии Фесенко

Читайте также: Еще можно спасти? Защитники «типографии Фесенко» вышли на акцию протеста к зданию одесской мэрии

Одесские истории: чем известна типография Фесенко (видео)

Фото УСИonline

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить