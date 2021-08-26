Новости Одессы и Одесской области

В Одессе представили нового начальника полиции: им стал генерал с «суровым» нравом

В Одессе представили нового начальника полиции: им стал генерал с «суровым» нравом

Перед назначением в Одесскую область Николай Семенишин руководил правоохранителями Донеччины.

Генерала полиции третьего ранга Николая Семенишина сегодня официально представили в здании Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области как нового главу областной полиции.

О его «суровом» нраве можно судить по тому, что при переводе в 2017 году на работу в Донецкую область, он уволил почти тысячу полицейских за коррупцию и измену присяге.

Николаю Семенишину 52 года. Он уроженец Хмельницкой области. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в Каменце-Подольском. Потом работал в подразделениях уголовного розыска, преимущественно в западных областях Украины.

Ушел в отставку 2010 году. После увольнения из милиции занимался бизнесом.

Но после Революции Достоинства Николай Семенишин вернулся в ряды милиции, а в дальнейшем полиции. С 2015 по 2017 года он возглавлял полицию Хмельницкой области, а с 2017 по настоящее время руководил Главным управлением полиции в Донецкой области, для чего переехал жить в Мариуполь.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесскую областную полицию может возглавить генерал с интересной биографией и суровым нравом

Еще по теме: У полиции Одесской области — новый начальник

Фото 1-й Городской

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить