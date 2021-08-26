В Одессе представили нового начальника полиции: им стал генерал с «суровым» нравом

Генерала полиции третьего ранга Николая Семенишина сегодня официально представили в здании Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области как нового главу областной полиции.

О его «суровом» нраве можно судить по тому, что при переводе в 2017 году на работу в Донецкую область, он уволил почти тысячу полицейских за коррупцию и измену присяге.

Николаю Семенишину 52 года. Он уроженец Хмельницкой области. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в Каменце-Подольском. Потом работал в подразделениях уголовного розыска, преимущественно в западных областях Украины.

Ушел в отставку 2010 году. После увольнения из милиции занимался бизнесом.

Но после Революции Достоинства Николай Семенишин вернулся в ряды милиции, а в дальнейшем полиции. С 2015 по 2017 года он возглавлял полицию Хмельницкой области, а с 2017 по настоящее время руководил Главным управлением полиции в Донецкой области, для чего переехал жить в Мариуполь.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесскую областную полицию может возглавить генерал с интересной биографией и суровым нравом

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Фото 1-й Городской