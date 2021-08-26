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На Одесской киностудии покажут добрый фильм о создателе зоопарка

На Одесской киностудии покажут добрый фильм о создателе зоопарка

Завтра, 27 августа, на Одесской киностудии (Французский бульвар, 33) состоится премьера фильма «Улыбка львицы», посвященного легендарному одесситу норвежского происхождения Генрику Бейзерту, который создал и сохранил в годы Второй мировой войны Одесский зоопарк.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, кинопоказ приурочен к 100-летию основания Одесского зоопарка. Начало сеанса – в 16:00.

фильм «Улыбка львицы»

Фильм рассказывает о периоде становления зоопарка, который выпал на тяжелые годы войны и румынской оккупации, а также о том, как благодаря предприимчивости и самоотверженному труду эмигранта из Норвегии Генриха Бейзерта удалось спасти животных, сохраняя уникальную коллекцию зоопарка.

В те нелегкие годы военная администрация отказалась финансировать зоологический сад, и тогда Бейзерт решил открыть трикотажную мастерскую, благодаря выручке от которой ему удалось два с половиной года кормить 500 животных, в том числе 9 львов.

Фильм снимался на Одесской киностудии, а также на территории Одесского зоопарка. Режиссером и автором сценария выступил Игорь Козлов-Петровский. В фильме снялись известные театральные актеры Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, куда пойти в Одессе на День города.

Фото пресс-службы Одесской киностудии и Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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