Новости Одессы и Одесской области

Новые цены на пакеты и елки со смыслом: главные новости Одессы за 21 декабря

Новые цены на пакеты и елки со смыслом: главные новости Одессы за 21 декабря

Во вторник, 21 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких главных и важных событиях как в Одессе и Одесской области, так и в Украине в целом.

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Правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Сколько будут стоить пакеты с 1 февраля 2022 года?

Мост через Хаджибейский лиман несколько дней будет закрыт. Почему?

В одесской мэрии решили избавиться от пробок на 5 Фонтана за счет Макдональдса. Каким образом?

В мэрии Одессы пообещали помочь жильцам домов, которые вынуждены платить за свет по промышленному тарифу, а он в 5 раз больше потребительского. Поверим?

В Одессе может появиться улица Иосифа Бронза. Чем известен в Одессе этот человек?

А еще мы побывали на елочном базаре в центре Одессы и познакомились с арт-елками во дворе Кирхи – все они необычные: со смыслом и предостережением.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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