Новости Одессы и Одесской области

В Одессе может появиться улица Иосифа Бронза: чем он прославился

В Одессе может появиться улица Иосифа Бронза: чем он прославился

Иосиф Бронз в Одессе известен как блестящий адвокат, член президентского совета Всемирного клуба Одесситов и медийная личность. Он умер 2 ноября 2021 года. Ему было 85 лет.

Подписаться

Предложение назвать одну из одесских улиц в честь Иосифа Бронза сделал председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Уже завтра этот вопрос рассмотрят на в историко-топонимической комиссии при Одесском горсовете.

Чем известен в Одессе адокат Иосиф Бронз?

Иосиф Бронз был потомственным адвокатом. В 1967 г. окончил юридический факультет Одесского университета им. И.И. Мечникова и в этом же году был принят стажером в Одесскую областную коллегию адвокатов.

Много лет он проработал председателем Одесской коллегии адвокатов.

В 1989 г. принимал активное участие в создании Союза адвокатов СССР и на Учредительном съезде был избран секретарем Союза адвокатов (от Украины), а с 1992 г., в связи с реорганизацией Союза адвокатов, и по настоящее время избирается Вице-президентом нового Международного Союза (содружества) адвокатов.

С 1990 г. участвовал в создании Союза адвокатов Украины, на учредительном съезде которого выступал с докладом; был избран Председателем комитета по профессиональной этике и членом Высшей квалификационной комиссии адвокатуры, а впоследствии – Вице-президентом этого Союза.

Иосифу Бронзу присвоено звание «Заслуженный юрист Украины».

Он награжден разными орденами и медалями:

  • Золотой медалью международного союза адвокатов;
  • в 2002 г. награжден орденом «За заслуги» 3-й степени;
  • в 2016 г. – орденом «За заслуги» 2-й степени;
  • в 2020 — орденом «За заслуги» 1-й степени;
  • орденом Григория Маразли.

На протяжении 45-и лет (каждые 10 лет) издавал сборник практики Верховного Суда Украины по вопросам уголовного права и процесса, а в 2016 г. издал «Новейшую историю адвокатуры Украины» на основе документов и статей по проблемам адвокатуры.

Иосиф Бронз много выступал в масс-медиа по вопросам адвокатской деятельности; организовывал и принимает участие в проведении конференций и семинаров по повышению профессионального уровня адвокатов, и в подготовке юристов к сдаче квалификационного экзамена на предмет получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

2021 год принес много потерь для Одессы. Помимо Иосифа Бронза мы сообщали о смерти известного краеведа Олега Губаря, художника и директора Одесского Художественного музея Александра Ройтбурда, потомка одного из основателей Одессы Иосифа Дерибаса, краеведа Олега Дерибаса.

 

 

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить