В Одессе может появиться улица Иосифа Бронза: чем он прославился

Иосиф Бронз в Одессе известен как блестящий адвокат, член президентского совета Всемирного клуба Одесситов и медийная личность. Он умер 2 ноября 2021 года. Ему было 85 лет.

Предложение назвать одну из одесских улиц в честь Иосифа Бронза сделал председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Уже завтра этот вопрос рассмотрят на в историко-топонимической комиссии при Одесском горсовете.

Чем известен в Одессе адокат Иосиф Бронз?

Иосиф Бронз был потомственным адвокатом. В 1967 г. окончил юридический факультет Одесского университета им. И.И. Мечникова и в этом же году был принят стажером в Одесскую областную коллегию адвокатов.

Много лет он проработал председателем Одесской коллегии адвокатов.

В 1989 г. принимал активное участие в создании Союза адвокатов СССР и на Учредительном съезде был избран секретарем Союза адвокатов (от Украины), а с 1992 г., в связи с реорганизацией Союза адвокатов, и по настоящее время избирается Вице-президентом нового Международного Союза (содружества) адвокатов.

С 1990 г. участвовал в создании Союза адвокатов Украины, на учредительном съезде которого выступал с докладом; был избран Председателем комитета по профессиональной этике и членом Высшей квалификационной комиссии адвокатуры, а впоследствии – Вице-президентом этого Союза.

Иосифу Бронзу присвоено звание «Заслуженный юрист Украины».

Он награжден разными орденами и медалями:

Золотой медалью международного союза адвокатов;

в 2002 г. награжден орденом «За заслуги» 3-й степени;

в 2016 г. – орденом «За заслуги» 2-й степени;

в 2020 — орденом «За заслуги» 1-й степени;

орденом Григория Маразли.

На протяжении 45-и лет (каждые 10 лет) издавал сборник практики Верховного Суда Украины по вопросам уголовного права и процесса, а в 2016 г. издал «Новейшую историю адвокатуры Украины» на основе документов и статей по проблемам адвокатуры.

Иосиф Бронз много выступал в масс-медиа по вопросам адвокатской деятельности; организовывал и принимает участие в проведении конференций и семинаров по повышению профессионального уровня адвокатов, и в подготовке юристов к сдаче квалификационного экзамена на предмет получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

2021 год принес много потерь для Одессы. Помимо Иосифа Бронза мы сообщали о смерти известного краеведа Олега Губаря, художника и директора Одесского Художественного музея Александра Ройтбурда, потомка одного из основателей Одессы Иосифа Дерибаса, краеведа Олега Дерибаса.