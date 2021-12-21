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На ближайшие дни закроют проезд по мосту через Хаджибеевский лиман: как объехать

На ближайшие дни закроют проезд по мосту через Хаджибеевский лиман: как объехать

Движение по мосту прекратится уже сегодня, 21 декабря вечером. В дельнейшем мост для проезда будет закрыт в дневное время 22, 23, 24 декабря.

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По сообщению службы автомобильных дорог в Одесской области, сегодня, 21 декабря, с 21:00 до 5:00 утра 22 декабря на мосту через Хаджибейский лиман, который расположен на автомобильной дороге М-05 Киев — Одесса (км 445), будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Причина – проведение наладочных работ системы мониторинга взвешивания-в-движении (WIM).

Также перекрытие движения планируется по полосам в обоих направлениях, без перекрытия моста:

  • 22 декабря — с 9:00 до 18:00;
  • 23 декабря — с 9:00 до 18:00;
  • 24 декабря — с 9:00 до 18:00.

Схема объезда моста:

Служба Автодорог в Одесской области приносит свои извинения за временные неудобства.

Напомним, что мост через Хаджибей является частью автотрассы «Киев — Одесса». С 2019 шел капитальный ремонт этого моста и открыли его после обновления в апреле 2021 года.

Ранее мы рассказывали о том, в какую сумму обойдется ремонт моста через Хаджибейский лиман.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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