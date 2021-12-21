В мэрии Одессы пообещали помочь жильцам домов, которые перекрыли дорогу из-за света

В мэрии рассказали, что в ближайшее время разберутся с ситуацией, когда жители жилых домов вынуждены платить за свет по промышленному тарифу, который в 5 раз больше потребительского. И пообещали жителям «Островов», что те будут платить за электроэнергию, как и все одесситы 1,68 грн за киловатт.

Чтобы быть услышанными, одесситы вынуждены перекрывать дороги

Похоже, единственный способ заставить городских чиновников начать решать проблемы людей, это перекрытие дорог. Вот и жители ЖК «Острова» на поселке Котовского, отчаявшись, вышли на дорогу и перекрыли ключевую магистраль микрорайона – улицу Семена Палия.

Проблема жителей «Островов» в том, что они вынуждены платить за электроэнергия по тарифу для промышленных предприятий, который в несколько раз выше, чем тарифы для населения. А ДТЭК «Одесские энергосети» без конца находило причины, чтобы в домах ЖК и дальше действовал разорительный промышленный тариф.

Мер Геннадий Труханов довольно невнятно пояснил причины того, почему люди платят в 5 раз больше положенного.

Действительно, там была проблема – перебили кабель. Мы проводили работы. Потребовалось почти 2 млн гривен для того, чтобы заменить поврежденный кабель. Возникали некоторые технические и правовые нюансы, которые нужно было решить,

– рассказал он.

Хотя директор КП «Одесгорсвет» Александр Прокопец отметил, что на денный момент проблем с кабелем нет. А те дома, чьи жильцы перекрывали дорогу, вообще не относятся к «Островам».

Чиновники вовремя не оформили бумаги, а люди платят пятикратный тариф

Проблема заключалось в другом. На ул. Сахарова строили Один многосекционный дом, а, в итоге, построили два односекционных. Документально это заканчивают оформлять только сейчас. Бумаги почти готовы, и после этого жильцы смогут заключить потребительские договора.

Мэр Одессы поручил чиновникам встретиться с жильцами, пояснить ситуацию и определить сроки, когда проблема решится.

При этом домов в Одессе с такими же проблема по электроснабжению намного больше. И о них на совещании в мэрии не упоминали. Видимо потому, что их жильцы не перекрывали дорог. Так что, похоже, такие отчасти экстремистские методы как перекрытие дорог остаются в Одессе единственным способом достучаться до местных властей.

Напомним, что 20 декабря, в Одессе жильцы двух домов на улице Сахарова, перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской на поселке Котовского. Участники акции требовали от ДТЭК перевести их со строительного тарифа на электричество.

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