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Арт-елки по-одесски: «Железная леди», «Сон морфинистки» и «Метаморфозы бытия» (фото)

Арт-елки по-одесски: «Железная леди», «Сон морфинистки» и «Метаморфозы бытия» (фото)

Из пластиковых отходов, с использованием средств передвижения, из аптечных пузырьков… И так далее, так далее… Что это? Вы не поверите: это все – арт-елки, которые можно увидеть во дворе нашей Кирхи. Там, среди прочих праздничных мероприятий, стартовал парад арт-елок. Можно не только увидеть, присмотреться-удивиться, но и проголосовать за ту, которая больше всего привлекла внимание.

Елки по-одесски: со смыслом и предостережением

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Традиционные Рождественские праздники в Кирхе уже стартовали, рождественский штоллен почти в 100 кг вошел в Книгу рекордов Украины. А мы поспешили на ярмарку во дворе нашей Кирхи, чтобы познакомиться с елками, представленными на конкурс.

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Напомним, этот конкурс организовала одесситка Виолетта Велиева, автор городских арт-елок, которые ранее экспонировались на Приморском бульваре.

Условия конкурса арт-елок таковы: елка должна быть не ниже метра в высоту, устойчивой и непромокаемой, так как арт-объекты будут стоять на улице.

И вот они, нарядные (ой, тут «наряд» имеет особый смысл!), на праздник к нам пришли… Арт-елки выстроились, как на парад, самые разные, именные и ну очень необычные.

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Собственно, такого вы еще не видели. Одни названия чего стоят. Тут вам и «Железная леди», и «Сон морфинистки», и «Метаморфозы бытия». И самое главное: каждая из представленных елок не просто «так себе», а с неким подтекстом.

«Сон морфинистки», например. Создана елка из шприцов, капельниц, лотков от яиц и сигарет. Суть: предупреждение об опасности заражения неправильно утилизированными шприцами.

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«Сон морфинистки»

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«Железная леди» – елочка экологическая, предупреждает, что железо разлагается несколько десятков лет. Другая елочка вещает о том, сколько лет разлагается стекло. Еще одна елка рассказывает нам печальную историю, сколько хвойных деревьев вырубается к Новому году.

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«Железная леди»

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«Метаморфозы бытия»

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Одесситы могут проголосовать за «самую-самую» арт-елку

Вы уже поняли, да? Каждая представленная елка – это целая история, некий посыл, попытка поведать нам о сохранении Природы, а, значит, самих себя.

А еще каждая арт-елка – истинный эксклюзив-креатив. О внешних достоинствах каждой елки судить не мне. Судить всем тем, кто пришел сюда с ними познакомиться. И не просто познакомиться, а выбрать «свою», проголосовав за ту, которая пришлась по душе, чем-то тронула или просто понравилась. Проголосовать за елочку можно здесь же, что я и сделала.

Конкурс арт-елок

Голосование за выбранную арт-елку заканчивается 25 декабря. В этот же день будет оглашение результатов конкурса в номинациях «Народный выбор» и «Мнение профессионального жюри».

Вы еще успеете!

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Ранее мы рассказывали, что в центре Одессы можно попасть в хвойный лес.

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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