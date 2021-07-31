Новости Одессы и Одесской области

Новая скульптура кота, пойманный бомбист и помощь Турции – новости Одессы за 30 июля

Новая скульптура кота, пойманный бомбист и помощь Турции – новости Одессы за 30 июля

В пятницу, 30 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и интересных событиях.

Новая почта усилит меры безопасности и ужесточит правила отправки грузов. Такова реакция компании на недавние инциденты в Киеве и Одессе, где 29 июля прогремели взрывы в ячейках почтоматов.

Бомбиста, устроившего почтовый террор, кстати, поймали.

Из-за жары в Одессе случились два схожих ДТП: водителям общественного транспорта стало плохо, в итоге – две аварии.

Новая почта усилит меры безопасности и ужесточит правила отправки грузов. Такова реакция компании на недавние взрывы в ее почтоматах.

На одном из Двух шаров одесского Ланжерона поселился кот Изюм – в Одессе появилась новая скульптура из «кошачьей» серии.

В Одесский СИЗО завезли игровые приставки: будут реабилитировать заключенных киберспортом

В Одессе и области проверили качество воды на пляжах, чтобы люди знали, где нельзя купаться

Из Одессы в Турцию вылетели два пожарных самолета: помогут спасать от огня популярные курорты

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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