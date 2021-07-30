Последствия взрывов на Новой почте в Одессе и Киеве: правила отправки грузов станут жестче

Новая почта усилит меры безопасности и ужесточит правила отправки грузов. Такова реакция компании на недавние инциденты в Киеве и Одессе, где 29 июля прогремели взрывы в ячейках почтоматов.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Новой почты.

Как сказано в заявлении, эти инциденты стали тревожным сигналом. И поскольку для компании важен вопрос безопасности сотрудников и клиентов, были приняты такие решения:

во всех терминалах Новой почты появятся рентгенотелевизионные установки и аппараты для сканирования для проверки всех посылок и грузов;

компании начинает сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов;

внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей. Сейчас для отправки и получения посылок через «Новую почту» необходимости полной идентификации нет. А полная идентификация должна предусматривать предъявление документов, удостоверяющих личность клиента.

Как сообщалось, в ночь на 29 июля в Одессе произошел взрыв в ячейке-почтомате на Николаевской дороге 170а (район Лузановки). В одном здании с Новой почтой расположен супермаркет «АТБ».

Примерно в это же время похожий взрыв прогремел в почтомате Новой почты в Киеве. Ящик располагался в крупном торгово-развлекательном центе Оболонского района столицы.

Во время взрывов никто не пострадал.

По факту взрывов открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Идет следствие.

Фото Национальной полиции Украины