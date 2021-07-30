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Предполагаемого подрывника почтоматов в Киеве и Одессе задержали – кто он?

В Черновцах правоохоранители задержали мужчину, который, предположительно, устроил взрывы в почтоматах отделений Новой почты в Киеве и Одессе.

По информации столичной прокуратуры, подрывником оказался 32-летний уроженец Крыма, ныне житель Черновцов, ранее не судимый.

Также сообщается, что в ходе проведенных обысков у подозреваемого нашли части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM-сигнала, товарные накладные Новой Почты, черновые записи и прочие улики.

Также правоохранители обнаружили у задержанного паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Подозреваемого доставили в Оболонское управление полиции для проведения следственных действий.

Мужчине готовится сообщение о подозрении в умышленном уничтожении либо повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы подрывника.

Напомним, в ночь на четверг, 29 июля, в Одессе прогремел взрыв в ячейке-почтомате Новой почты на Николаевской дороге, 170а в районе Лузановки, в здании, где также расположен супермаркет «АТБ».

Примерно в это же время похожий взрыв случился в почтомате Новой почты в Киеве. Ящик располагался в крупном торгово-развлекательном центе Оболонского района столицы.

Во время взрывов никто не пострадал.

После инцидентов Новая почта решила усилить меры безопасности и ужесточить правила отправки грузов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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