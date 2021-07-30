Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы в Турцию вылетели два пожарных самолета: помогут спасать от огня популярные курорты

Из Одессы в Турцию вылетели два пожарных самолета: помогут спасать от огня популярные курорты

Украина вызвалась помочь Турции тушить лесные пожары. Из-за сухой жаркой погоды огонь охватил там огромные территории.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В Турцию с одесского аэродрома «Школьный» вылетели два из четырех имеющихся в стране Ан-26, предназначенных для тушения огня.

Экипаж каждого воздушного судна состоит из 7 сотрудников ГСЧС  Украины.

Масштабные пожары в Турции начались с 28 июля. Для их тушения турки привлекли все имеющиеся в стране противопожарные силы, но людей и техники все равно не хватает. Огненная стихия угрожает таким курортным регионам как  Анталия, Адан, Бодрум, Мармарис.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины попросили украинцев воздержаться от поездок в Турцию до тех пор, пока не ликвидируют угрозу пожаров.

А для тех, кто уже находится в Турции, в МИДе создали «горячие линии»: в Анталии +90 554 169 96 60 и общие по всей Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

пожарный самолет

пожарный летчик пожарный самолет

Ранее “Одесская Жизнь” разбиралась, реально ли в Одессе остановить гибельные пожары через суд?

Фото ГСЧС Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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