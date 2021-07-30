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В Одессе и области проверили качество воды на пляжах: где нельзя купаться?

В Одессе и области проверили качество воды на пляжах: где нельзя купаться?

Специалисты взяли пробы на 22 официальных пляжах города Одессы и области. Вода проверялась на микробиологические и химические показатели.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Все пробы показали, что морская вода соответствует гигиенически требованием и по санитарно-микробиологическим показателям, и по санитарно-химическим. Поэтому купаться можно на всех пляжах.

В целом было отобрано 130 проб морской воды: 93 для проверки на санитарно-микробиологические показатели и 47 на санитарно-химические.

Кроме качества морской воды специалисты исследовали воду из Днестровского и Хаджибеевского лиманов и реки Тилигул.

Все исследованные пробы также соответствовали нормативным требованиям.

Неделей ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что купаться на одесских пляжах было опасно из-за последствий залпового ливня. Но, судя по последним данным, качество воды полностью восстановилось.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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