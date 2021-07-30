Стало плохо за рулем: в Одессе маршрутка влетела в трамвай, а троллейбус – в 3 авто (видео)

В Одессе случились ДТП с участием маршрутки и троллейбуса.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесса Info» со ссылкой на очевидцев происшествия, на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской маршрутка врезалась в трамвай.

Причиной аварии стало то, что водителю маршрутки стало плохо за рулем, вероятно, из-за жары. Неравнодушные люди оказали мужчине первую помощь.

Пострадавших в ДТП нет, так как скорость маршрутки была небольшая.

Похожий инцидент произошел накануне на улице Боровского. Там водитель троллейбуса потерял сознание за рулем, и «сыграл в боулинг» с тремя машинами. Наиболее пострадал автомобиль Hyundai. Водителю понадобилась помощь медиков.

Как сообщалось, 28 июля в Одессе на 5-й станции Фонтана трамвай сбил мужчину.

Фото: Телеграм-канал «Одесса Info», видео: Телеграм-канал «ХО»