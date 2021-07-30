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В Одесский СИЗО завезли игровые приставки: будут реабилитировать заключенных киберспортом

В Одесский СИЗО завезли игровые приставки: будут реабилитировать заключенных киберспортом

Играть парни будут на PlayStation 4. В изоляторе это называют полезным времяпрепровождением.

Информацию об этом разместили на страничке Одесского следственного изолятора в Facebook.

Инициативу выдвинули глава Федерации киберспорта Юга Украины Константин Матяшев и руководитель Кибер Арены «Скилл» Андрей Воронов.

Идею поддержали в самом СИЗО, в горсовете и Одесской епархии Украинской православной церкви.

Представители всех этих организаций собрались в изоляторе и обсудили как воплощать в жизнь новые методы работы с несовершеннолетними. В частности, овладением навыками киберспорта.

Для начала в учреждение передали в качестве благотворительной помощи три игровые приставки PlayStation 4.

В ходе встречи гости имели возможность увидеть, как живут несовершеннолетние заключенные, познакомиться с ними поближе и рассказать о новой для них дисциплине – киберспорте.

Ребятам объяснили, что это не просто игра, а достаточно прогрессивный спорт молодежи, который может помочь в будущем изменить их жизнь к лучшему.

Сообщается, что несовершеннолетние заключенные были приятно удивлены таким новшеством и пообещали, что будут беречь игровые приставки.

«Проект позволит в стенах СИЗО несовершеннолетним учиться киберспорту, правильной игре и самодисциплине. Поможет полезно заполнить досуг и направить детей на путь исправления. Представители Федерации киберспорта будут посещать учреждение согласно разработанному графику для преподавания новой дисциплины», – подчеркнул руководитель СИЗО Сергей Чишкала.

Источник: Державна Установа “Одеський слідчий ізолятор”

Фото Одесский следственный изолятор

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Редакция ПРОФИЛЬ

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