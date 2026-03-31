Ключевые моменты:

Сегодня ночью в Киевском районе Одессы произошло возгорание в ресторане.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

По данным областного управления ГСЧС, сегодня ночью в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в ресторане на улице Семьи Глодан (ранее – Ильфа и Петрова) в Киевском районе города (микрорайон Таирова).

На место происшествия оперативно прибыли три единицы пожарной техники и 16 огнеборцев. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось ликвидировать, не допустив его распространения на соседние строения.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сейчас специалисты работают над установлением причины возгорания. Также проводится оценка нанесенного огнем ущерба.

Напомним, в ночь на вторник, 31 марта, Одесса пережила очередную дроновую атаку. Под утро один из «шахедов» попал в жилую девятиэтажку в Киевском районе города. Пострадал мужчина – он получил резаную рану предплечья.

Фото иллюстративное