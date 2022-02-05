В одесском торговом центре закрыли на ночь посетительницу, – соцсети

Не успели одесситы опомниться от резонансного скандала в ТЦ «Афины», как тут новый подоспел: в помещении одного из магазинов в ТЦ City Center на поселке Котовского заперли на ночь посетительницу. Бедняге ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Xydessa», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, инцидент произошел в мебельном магазине в ТЦ на улице Давида Ойстраха, 32 (где находится City Center). Оказавшись взаперти, женщина позвонила в полицию и сообщила, что работники ТЦ заперли ее внутри магазина, погасили свет и разошлись по домам. Она просила помочь ей выбраться из закрытого темного помещения.

Подробности инцидента на данный момент неизвестны. В полиции ситуацию не комментируют.

Напомним, накануне информпространство как Одессы, так и Украины облетела новость о том, что охранник одесского ТЦ «Афины», что на Греческой площади в центре города выставил из торгового центра девушку с ДЦП. Свой поступок мужчина мотивировал тем, что девушка якобы «пугала людей» своим видом и поведением.

Пострадавшая не стала обращаться в полицию, но сняла свой разговор с охранником на видео, чтобы придать огласку произошедшему.

И резонанс не заставил себя долго ждать: подавляющее большинство пользователей соцсетей осудили нетолерантный поступок охранника.

Также на ситуацию в одесском ТЦ отреагировал нардеп Павел Сушко.

Фото Estet-Portal и Телеграм-канала «Xydessa»

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