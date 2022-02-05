Лоукостер SkyUp открывает 3 новых рейса из Одессы в Грецию

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines открывает к началу летнего сезона три новых авиарейса из Одессы в греческие города Афины и Салоники, а также на остров Корфу.

Как сообщает пресс-служба Одесского аэропорта, улететь из Одессы в Грецию можно будет с конца мая 2022 года.

Так, рейс Одесса – Афины стартует с 27 мая. Самолеты туда будут летать по пятницам.

Улететь из Одессы на остров Корфу можно будет по субботам с 28 мая.

Рейс Одесса – Салоники открывается с 1 июня. Он будет осуществляться каждую среду.

Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании. Стоимость билетов на указанные направления варьируется от 1,2 до 3 тысяч гривен.

Кстати, напомним, что в июле 2021 года в авиакомпании SkyUp сочли нерентабельным новое направление Одесса – Салоники. Оно просуществовало всего шесть дней и было закрыто.

Также сообщалось, что лоукостер SkyUp аннулировал лицензии полетов из Одессы на Сплит (Хорватия) и Стамбул (Турция).

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Фото: airlines-inform.ru

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