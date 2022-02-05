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Случаем, когда в Одессе девушку с ДЦП выставили из торгового центра, занялся депутат

Случаем, когда в Одессе девушку с ДЦП выставили из торгового центра, занялся депутат

Народный депутат Украины Павел Сушко уже подготовил заявление в полицию и обращение к уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой и уполномоченной по правам людей с инвалидностью Татьяне Баранцовой.

Любая форма дискриминации недопустима. В Одессе охранник выгнал из торгового центра девушку с ДЦП, со словами: «пугаешь людей». Об этом сообщают соцсети. Государство должно задействовать все рычаги воздействия, чтобы оградить человека от дискриминации,

Рецепты

Написал Павел Сушко в своем телеграм-канале.

Напомним, что 3 февраля в одном из одесских телеграм-каналов появилось видео, на котором девушка, больная детским церебральным параличом, разговаривает на входе в торговый центр «Афины» с его охранником.

Мужчина только что вывел ее из ТЦ и девушка пытается добиться от него ответа, на каком основании тот это сделал. Охранник же только и может ответить, что пострадавшая «пугает людей» и «непонятно говорит».

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