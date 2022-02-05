Обновленный одесский спуск Маринеско: обновления продолжаются (фото)

Корреспондент «Одесской жизни» побывала здесь в августе прошлого года. Мы тогда изучали, что же на спуске после закончившегося летом 2020 года капремонта хорошо, а что – совсем наоборот. Выяснилось, что многие «куски» исторического спуска выглядят, мягко говоря, уродливо. А еще (была жара) сразу стало понятно, что спуск очень нуждается в зеленых насаждениях.

Что там сегодня? Многие места спуска по-прежнему оставляют желать лучшего. Как и в августе прошлого года, видно, что плитка где-то осела, где-то покрылась трещинами, где-то «отошла».

Ближе к Пересыпскому мосту по-прежнему остался нетронутым старый парапет.

Зато здесь высадили деревья. И, кстати, по их поводу еще в декабре прошлого года депутат одесского горсовета Петр Обухов сообщал, что «деревья – это прекрасно, но почему нужно постоянно что-то недоделывать?.. Нужно элементарно делать лунки для деревьев с высокими ограждениями, или чтобы земля была ниже уровня тротуара. Тогда после дождя грязь не будет выливаться на дорогу, а пешеходы не будут потом ее разносить по улицам. Впрочем, претензии есть в целом и ко всему ремонту на этом спуске. В прошлом году здесь завершили капремонт, на который ушли 70 млн грн. Надеюсь, что это вскоре исправят, а иначе за зиму все развалится окончательно».

И вот недоделки стали исправлять. Здесь, как мы отметили, стали устанавливать высокие ограждения («бортики») вокруг клумб, заменяют и уже разбитую плитку.

Работы, как мы успели отметить, на обновленном спуске Маринеско снова придется проделать немало…

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