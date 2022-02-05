Одесский парк Шевченко: вечерняя аллея Кобзаря и огни Луна-парка (фоторепортаж)

В Одессе установят границы парка «Юбилейный»: это защитит морские склоны от застройки? В городском бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование работ по разработке технической документации по инвентаризации земель парка «Юбилейный», расположенного на прибрежных склонах города Одессы. Вопрос о сохранении земель и установлении границ парка «Юбилейный» сейчас один из важнейших в городе. ПОДРОБНЕЕ

Одесская Пантелеймоновская: такая разноликая улица-каприз (фоторепортаж) Не улица, а сплошной каприз, да еще с сюрпризами и неожиданностями на каждом квартале — вот как можно охарактеризовать одесскую Пантелеймоновскую. А как иначе отозваться о старой-старой улице, которая умудрилась чуть ли не свой каждый квартал сделать совершенно неповторимым? ПОДРОБНЕЕ