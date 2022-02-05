Одесский парк Шевченко: вечерняя аллея Кобзаря и огни Луна-парка (фоторепортаж)

Что ни говори, а хороша вечерняя Одесса! И особенно необычно и завораживающе выглядят в это время парки. Например, один из самых больших и «главных» – парк Шевченко.
Наш фотокорреспондент прогулялся по зимнему парку Шевченко и запечатлел, выглядит вечером аллея Великого Кобзаря (кстати, открытая не так уж давно – в августе 2021 года), а также заглянул на каток (хоть новогодние праздники и прошли, но зима-то продолжается!) и в парк аттракционов (его огни всегда манят).
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Другие зимние фоторепортажи «Одесской жизни»:
- Январь по-одесски: белое воскресенье в центре города;
- Январь по-одесски: Привоз в снежных переливах;
- Январь по-одесски: заснеженный тихий центр;
- Одесский парк Победы в январе: пруд-каток и «кафе» для пернатых;
- Одесса вечерняя: сказочный закат в центре накануне Рождества.
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